Konzert von Till Lindemann in Hamburg: Demonstration gegen Auftritt von Rammstein-Frontmann

Hamburg - Sonntagabend spielte Rammstein-Frontmann Till Lindemann (62) in der Hamburger Barclays Arena. Schon vorab gab es Widerstand gegen den Solo-Auftritt.

Die Demonstranten trafen sich an der S-Bahn-Station Stellingen und liefen bis zur Barclays Arena. © Lenthe-Medien/Apelt

Insgesamt 60 Personen nahmen an der Demonstration "Keine Show für (mutmaßliche) Täter!" teil, erklärte ein Pressesprecher der Polizei Hamburg auf Anfragen von TAG24.

Die Route des Demonstrationszuges führte von der S-Bahn-Station Stellingen über den Hellgrundweg zu der Barclays Arena. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, so die Polizei.

Aus Sicherheitsgründen begleiteten Polizisten den Protestzug. Die Demonstration lief jedoch ohne besondere Vorkommnisse ab.

Von 17.55 Uhr bis 20.10 Uhr machten die Aktivisten auf ihre Forderungen aufmerksam, unter anderem mit großen Banner wie: "Keine Show für Täter" oder "Feuer und Flamme dem Patriarchat".