"Sage mir, mit wem du feierst und ich sage dir, wer du bist": Protest überschattet Leipziger Opernball

Leipzig - Der Leipziger Opernball wurde am Samstagabend von Hunderten Demonstrierenden gestört.

"Sage mir, mit wem du feierst und ich sage dir, wer du bist": Mit den Bannern protestierten die Menschen gegen Till Lindemanns (62) Einladung zum Opernball. © EHL Media

Wie bereits im Vorfeld von mehreren linken Bündnissen angekündigt, versammelte sich ab 17 Uhr ein Protest unter dem Motto "Kein Ball für Täter" auf dem Augustusplatz vor der Oper.

Hintergrund: Die Einladung des Rammstein-Sängers Till Lindemann (62) hatte aufgrund der Vorwürfe mehrerer Frauen, er habe sich sexuell übergriffig verhalten, für einen Aufschrei gesorgt.

Obwohl die Ermittlungen gegen den umstrittenen Musiker eingestellt wurden, wolle man mit der Demo ein Zeichen gegen die "strukturelle Dimension" des Machtmissbrauchs im Patriarchat setzen, hieß es in einem Aufruf.

Während am Abend die prominenten Gäste des Opernballs - Lindemann zeigte sich nicht - über den roten Teppich wandelten, schirmte die Polizei den Protest hinter Barrikaden von den Feierlichkeiten ab. Auf Demo-Bannern war unter anderem "Sage mir, mit wem du feierst und ich sage dir, wer du bist" zu lesen. Auch die "Schämt Euch!"-Sprechchöre dauerten an.

Zuvor hatte sogar Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) ihre Teilnahme abgesagt, um zur "Deeskalation beizutragen".