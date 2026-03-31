Krieg spielt große Rolle: Tausende Menschen demonstrieren in NRW bei Ostermärschen

Bonn - In mehr als einem Dutzend nordrhein-westfälischen Städten sind in diesem Jahr Ostermärsche geplant. Sie stünden vor allem unter dem Eindruck der Kriege in der Ukraine und in Nahost , erklärte das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn.

Der Frieden steht auch in diesem Jahr bei den Ostermärschen im Mittelpunkt. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Die Friedensbewegung fordere von der Bundesregierung diplomatische Initiativen zur Beendigung der Kriege, eine Stärkung des Völkerrechts und Einsatz für die Leidtragenden der Kriege. Weiteres zentrales Thema sei die Ablehnung der Wehrpflicht.

Die größte Veranstaltung in NRW ist der am Samstag startende traditionelle dreitägige Ostermarsch Rhein-Ruhr von Duisburg nach Dortmund.

Er steht unter dem Motto "Friedensfähig statt kriegstüchtig". Weitere Ostermärsche am Samstag sind unter anderem in Münster, Düren, Wuppertal, Bonn, Bielefeld, Düsseldorf und Köln geplant.

Bereits am Karfreitag soll es Ostermarsch-Demonstrationen am Haupttor der Urananreicherungsanlage in Gronau und auf dem ehemaligen Militärflughafen in Gütersloh geben. Am Ostermontag starten zudem ein Ostermarsch in Dülmen und eine Fahrraddemo in Krefeld.

Bundesweit sind nach Angaben der Friedenskooperative rund 100 Demonstrationen geplant.