Protestcamp in südhessischem Wald geräumt: Aktivisten von Bäumen geholt

Langen - Rund eineinhalb Jahre nach Start eines Protestcamps hat die Polizei das Gelände am Langener Waldsee in Südhessen geräumt.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei stellten sich am frühen Mittwochmorgen auf, um den Zugriff vorzubereiten. © Hannes P Albert/dpa

Am Mittwochnachmittag hatten die letzten Aktivisten die Bäume verlassen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Demonstranten hatten das Waldstück bei Langen besetzt und zahlreiche Baumhäuser errichtet, um eine Rodung zu verhindern. An der Stelle am Langener Waldsee soll Kies und Sand abgebaut werden.

Die Polizei zählte zuletzt acht Aktivisten, die in den Bäumen oder in Baumhäusern ausgeharrt hatten. Zwischenzeitlich waren zwei Beteiligte hoch in die Bäume auf schätzungsweise bis zu 20 Meter Höhe geklettert.

Ein Aktivist hatte zudem seine Hände um einen Baum gelegt und verklebt, zusätzlich steckten die Arme in einem Metallrohr.

Die Polizei setzte Spezialkräfte eines Höhen-Interventionsteams ein. Die Personalien der Aktivisten würden festgestellt, sagte der Sprecher. Es bestehe Verdacht auf Hausfriedensbruch. Verletzt wurde den Polizeiangaben zufolge niemand.

An dem Gelände hatte es am Mittwochmorgen auch eine kleine Mahnwache gegeben, um Solidarität mit den Besetzern zu zeigen. "Wir wollen, dass der Wald bleibt und nicht weiter gerodet wir, das ist ein ökologisches Verbrechen", sagte einer der Teilnehmenden. Es sei "eine Vollkatastrophe", dass der Wald geopfert werde, um Kies abzubauen.

Die Polizei betonte im Vorfeld der Räumung, dass sich die Aktivisten in dem Camp widerrechtlich auf Privatgelände aufhalten würden.