Lichtermeer vor dem Brandenburger Tor: Tausende protestieren gegen Merz

Berlin - Hunderte Demonstranten haben in Berlin am Abend mit einem Lichtermeer vor dem Brandenburger Tor für Vielfalt und gegen Rassismus demonstriert.

Die Polizei schätzte die Zahl auf rund 800 Demonstranten. © Annette Riedl/dpa

Redner auf einer Bühne direkt vor dem Berliner Wahrzeichen warfen CDU-Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz (69) eine mangelnde Abgrenzung zur AfD vor. Mit Feuerzeugen und Handy-Taschenlampen bildeten die Teilnehmer ein Lichtermeer. Auf Plakaten war zu lesen "AfD-Verbot jetzt!" oder "Friedrich Merz - ist das ein Scherz?"

Zu der kurzfristig angemeldeten Demonstration unter dem Motto "Brandmauer hoch! Wir sind das Stadtbild" hatte ein Bündnis aufgerufen, zu dem unter anderem Eltern gegen Rechts und die Organisation Hand in Hand gehören, die sich gegen Rassismus und für eine offene und solidarische Gesellschaft engagieren.

"Ich stehe hier als jemand, dessen Vater Kurde ist", sagte ein Redner. "Ist mein Vater ein Problem im Stadtbild - oder bin ich es?"

Die Organisatoren gaben die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit etwa 5.000 an.

Die Polizei schätzte die Zahl auf rund 800. Zu Zwischenfällen sei es bis zum Abend nicht gekommen, hieß es aus dem Lagezentrum der Berliner Polizei während der laufenden Kundgebung.