"Merz, du Hund": Tausende Menschen protestieren gegen "Stadtbild"-Äußerung

Hamburg - Unter dem Motto "Wir sind das Stadtbild!" haben am Samstag in Hamburg mehrere tausend Menschen gegen Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) demonstriert. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 2650 Personen an der Kundgebung teil. Die Veranstalter hatten ursprünglich mit etwa 5000 Teilnehmenden gerechnet.

Viele der Demonstranten haben Schilder mitgebracht. © XOYO Film

Zu dem Protest aufgerufen hatten die Linke, "Fridays for Future Hamburg" sowie mehrere kleinere linke Gruppen. In einem Instagram-Beitrag betonte die Linke zuvor: "Wir sind das Stadtbild!" Mit der Aktion wolle man zudem zeigen, dass Frauen sich nicht für rechte Hetze instrumentalisieren ließen.



Der Demonstrationszug startete am Rathausmarkt und führte über die Mönckebergstraße, den Gerhart-Hauptmann-Platz, den Steintordamm und den Steintorplatz bis zur Kirchenallee.

Auf Transparenten und Schildern forderten die Teilnehmenden unter anderem "Zusammenstehen gegen Rassismus und Spaltung" und "Töchter gegen Merz". Andere Botschaften lauteten "Für ein buntes Stadtbild" oder "Rassismus ist ein Problem im Stadtbild".

Im Mittelpunkt der Redebeiträge während der Kundgebung am Ida-Ehre-Platz standen nicht nur die umstrittenen Äußerungen des Kanzlers, sondern auch Themen wie steigende Mieten und hohe Lebenshaltungskosten. Zwischenzeitlich riefen Demonstrierende Parolen wie "Merz, du Hund, unsere Stadt bleibt bunt".