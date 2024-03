Nach Empörung über geplante Demo vor Landrats-Wohnhaus: 250 Menschen zeigen Flagge gegen AfD

Bad Bibra - Nach Empörung über einen geplanten Demonstrationszug vor dem Wohnhaus von Landrat Götz Ulrich (54, CDU) haben am Montagabend rund 250 Menschen in Bad Bibra gegen die AfD demonstriert.

Tamara Zieschang (53, CDU, 2.v.l), Innenministerin von Sachsen-Anhalt, und Georg Maier (56, SPD, 3.v.l.), Innenminister von Thüringen, nehmen an der Protestveranstaltung gegen die AfD-Demonstration teil. © Jan Woitas/dpa

Anmelder der Demonstration war der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider (46).

Unterstützt wurde der Gegenprotest am Montagabend von Thüringens Innenminister Georg Maier (56, SPD). "Die Entwicklungen in Thüringen, in Deutschland und Geschehnisse in der Welt müssten jedem von uns die Augen öffnen, dass Demokratie kein Geschenk ist und einfach so vom Himmel fällt", erklärte er.

Vielmehr müsse jeden Tag aufs Neue dafür gekämpft werden. Es gehe darum, Flagge für ein offenes, respektvolles, wertebasiertes Deutschland zu zeigen.

Einschüchterungen von Amts- und Mandatsträgern dürften niemals toleriert werden.