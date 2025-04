Nach Hetz-Anzeige in Amtsblatt: Neonazis ziehen durch Sebnitz

Sebnitz - Vor rund einer Woche schockierte der Sebnitzer Dachdecker Ronney W. (60) bundesweit: Am Wochenende seines 60. Geburtstags wurde eine zutiefst rassistische Anzeige, die der Handwerker im Amtsblatt abdrucken ließ, bekannt. Seitdem ermittelt die Polizei wegen Volksverhetzung gegen ihn, Verbände distanzierten sich. Doch in Sachsen finden sich auch Leute, die da nichts Falsches sehen: Einem Aufruf des Neonazis Max Schreiber (35) folgten am Montag Hunderte in die Kleinstadt.