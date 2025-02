01.02.2025 07:04 515 Nächste Großdemo in Leipzig: Tausende bei Protest gegen Merz und AfD erwartet

In ganz Deutschland regt sich aktuell Protest gegen CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz (69). So auch am Samstag in Leipzig.

Von Annika Rank

Leipzig - In ganz Deutschland regt sich aktuell Protest gegen CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz (69) und dessen umstrittene Entscheidung, mithilfe von Stimmen der AfD das Asylrecht verschärfen zu wollen. In Leipzig wird am Samstag zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage demonstriert. Am Samstag werden wieder Tausende Leipzigerinnen und Leipziger auf die Straße gehen. © EHL Media Bereits am Donnerstag hatten sich auf dem Leipziger Marktplatz rund 5000 Menschen versammelt, um ein Zeichen gegen Merz' Tabubruch und die AfD zu setzen. Am heutigen Samstag werden sogar noch mehr Teilnehmende erwartet, wenn es ab 15 Uhr auf dem Kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz "Brandmauer statt Brandstifter" und "Wir sind die Brandmauer" heißt. Organisiert wird auch diese Demo wieder von linken Bündnissen wie Prisma Leipzig, Widersetzen Leipzig, Verdi, Omas gegen Rechts, Hand in Hand für Demokratie und Leipzig nimmt Platz. Demonstrationen Proteste gegen AfD-Chef Chrupalla: Mehrere Verletzte, Wasserwerfer im Einsatz Gemeinsam soll ein Zeichen gegen die "rassistische und menschenverachtende Politik mit den Stimmen der AfD" und damit auch gegen Friedrich Merz als Kanzlerkandidat gesetzt werden: "Das ist ein Angriff auf die Gesellschaft der Vielen, und in letzter Konsequenz auch auf die Grundprinzipien der Demokratie und die Verfassung." Nach einer Anfangskundgebung auf dem Leuschner-Platz will sich der Demo-Aufzug auf den Weg durch die Stadt machen. Wie bereits am Donnerstag ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Titelfoto: EHL Media