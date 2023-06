Schwere Vorwürfe gegen Sachsens Innenminister: Trifft Schuster falsche Aussagen über Tag X?

Leipzig - Die Diskussionen um den " Tag X " und den daraus resultierenden stundenlangen Polizeikessel in Leipzig reißen nicht ab. Angesichts neuer Aussagen des sächsischen Innenministers Armin Schuster (62, CDU) äußerten sich nun die Versammlungsleiter der untersagten Demo, die alles ins Rollen brachte.

Am 3. Juni wurden mehr als 1000 Menschen nach Ausschreitungen bei einer Demo eingekesselt. Die Umstände dieser Maßnahme werden nun aufgearbeitet. © Sebastian Willnow/dpa

Anlass für den offenen Brief, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, war eine Sendung der Talkshow "Fakt ist!", bei der Schuster zu Gast gewesen war und sich unter anderem zu dem umstrittenen Polizeikessel geäußert hatte.

So hatte der CDU-Politiker das Verbot des eigentlich angemeldeten Demo-Aufzugs, den Einsatz der Polizei und die stundenlange Einkesselung Tausender teils unbeteiligter Menschen verteidigt und gutgeheißen. Laut ihm sei dies das "mildeste mögliche Mittel" der Einsatzkräfte gewesen, um eine Straßenschlacht zu verhindern.

Zudem hatte er den Versammlungsleitern Jürgen Kasek (42, Grüne) und Irena Rudolph-Kokot (49, SPD) wenig Kooperationsbereitschaft in den Gesprächen mit der Polizei sowie eine mangelnde Abgrenzung von gewaltbereiten Demonstrierenden vorgeworfen.

Dagegen wehrten sich die beiden Leipziger Politiker nun mit klaren Worten und wiesen die Vorwürfe über den angeblichen Ablauf des "Tag X"-Kooperationsgesprächs von sich: "Wir möchten Sie deutlich fragen, wie Sie zu solchen falschen und mithin ehrverletzenden Aussagen kommen, die einzig und allein dem Versuch dienen, die Schuldfrage auf die Versammlungsleitung und die Anmeldenden abzuwälzen." Ihrer Ansicht nach versteife sich der Innenminister auf Aussagen, von denen er selbst wisse, "dass diese nicht haltbar sein dürften". So hätten sie dem Ordnungsamt zahlreiche alternative Aufzugsrouten vorgeschlagen, die auch an der Innenstadt vorbeigezogen wären.

Und: Kasek und Rudolph-Kokot bezogen in dem Brief Stellung zu den momentan kursierenden Vermutungen, dass sich am "Tag X" vermummte Kriminalbeamte unter die Demonstrierenden gemischt haben sollen. Eigentlich schreibt das Sächsische Versammlungsgesetz vor, solche Beamten bei den Demo-Verantwortlichen anzumelden. Dies sei nicht geschehen, wie sie nun offenlegten. Eine Stellungnahme des Ministeriums dazu steht noch aus.