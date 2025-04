"PETA" fordert Exit-Strategie: Darum sollten Tierversuche heute tabu sein

Berlin - Mit einer krassen Protestaktion fordert PETA in Berlin zum Internationalen Tag des Versuchstiers eine konkrete Exitstrategie von der Politik .

Die Tierschutzorganisation PETA macht mit ihren Aktionen auf das Tierwohl aufmerksam. (Archivbild) © PETA Deutschland e.V. (Bildmontage)

"Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten", lautet das Motto der Tierschutzorganisation.

Aus diesem Grund wendet sich PETA am Donnerstag mit einem drastisch plakativen Bild von der Straße und einer wiederholten Forderung an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Eine Aktivistin in typischer Laborkluft und mit Spritzen in der Hand wird vor einem Mülleimer, der randvoll mit blutverschmierten Kaninchen, Ratten und Mäusen aus Plüsch gefüllt ist, stehen. Damit wollen die Tierschützer ihre Ausstiegsforderung und den Appell nach besserer Forschung ohne Versuche an Tieren bekräftigen.

"Wir fordern die Regierung auf, ihre Pläne zur Reduzierung der Tierversuche weiterzuverfolgen", so Sabrina Engel, Biotechnologin und Fachreferentin für Tierversuche bei PETA, denn "Tierversuche sind ethisch indiskutabel und wissenschaftlich veraltet".