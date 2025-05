Polizist "niedergetrampelt": Nächste Pro-Palästina-Demo in Berlin

Berlin - Erneut haben mehrere Hundert propalästinensische Demonstranten in Berlin wegen des Gedenktages Nakba gegen Israel protestiert.

Auf dem Potsdamer Platz versammelten sich mehrere Hundert propalästinensische Demonstranten. © Paul Zinken/dpa

Nach Angaben der Polizei blieb es dabei am Nachmittag am Potsdamer Platz trotz einiger Rangeleien weitgehend friedlich.

Einige Demonstranten wurden wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher oder terroristischer Organisationen vorübergehend festgenommen. Auf Plakaten mit Bezug zu Israel war von Völkermord die Rede. "Kindermörder Israel" wurde skandiert. Es gab auch Vergleiche mit dem Konzentrationslager Auschwitz.

Die Stimmung war nach Angaben von Reportern aggressiv, polizeifeindlich und pressefeindlich. Insgesamt seien etwas mehr als 200 Menschen zusammengekommen, so die Polizei. Angemeldet waren 500 Demonstranten.

Schon am Mittag hatte es eine ähnliche, allerdings viel kleinere Demonstration am Brandenburger Tor gegeben. Die Polizei war am gesamten Samstag wegen einer Vielzahl von Demonstrationen und Veranstaltungen mit 350 Leuten im Einsatz.