Pro-Palästina-Aktivisten besetzen ZDF-Studio: Kinderschreie aus Lautsprecher

Berlin - Mehrere pro-palästinensische Aktivisten haben am Freitagmittag das ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin besetzt. Inzwischen hat sich das Geschehen vor das Haus verlagert.

Das ZDF-Hauptstadtstudio wurde am Freitag Ziel von pro-palästinensischen Demonstranten. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Polizei sprach von zehn bis 15 Demonstranten, die durch einen geöffneten Eingang in das Gebäude Unter den Linden eingedrungen waren. Später führten Beamte die Gruppe nach draußen. Dort meldeten die Aktivisten eine Kundgebung an.

Zunächst war die Gruppe der Aufforderung, das ZDF-Studio zu verlassen, nicht nachgekommen und hatte stattdessen lautstark Parolen skandiert.

Die Polizei war mit mehreren Kräften vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Das ZDF hatte den Demonstranten zuvor erfolglos ein Gesprächsangebot gemacht. Dieses soll die Gruppe eine Stunde lang ignoriert haben.

Im Foyer hatten die Aktivisten einen Lautsprecher, der an Helium-Ballons befestigt wurde, an die Decke steigen lassen, aus dem laute Kinderschreie schallten.