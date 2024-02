Protest auch in Berlin: "Freiheit für Julian Assange!"

Berlin - Am heutigen Mittwoch findet in Berlin-Mitte eine Demonstration für die Freiheit des Whistleblowers Julian Assange (52) statt.

Auch in Paris wurde am Dienstag zur Unterstützung von Julian Assange (52) protestiert. © Thomas Padilla/AP/dpa

Grund für die Kundgebung ist die womöglich letzte Gerichtsverhandlung vor dem Royal Courts of Justice in London (20. und 21. Februar) zur drohenden Auslieferung des Wikileaks-Gründers an die Vereinigten Staaten.

Die Teilnehmenden betonen, dass die Presse- und Meinungsfreiheit als Grundlage für Demokratie und Frieden dient.

Nach Angaben der Polizei startet die Demo um 11.30 Uhr am Pariser Platz 2, führt entlang der Straße Unter den Linden bis zur Wilhelmstraße und soll um 19 Uhr wieder am Ausgangspunkt beendet sein.