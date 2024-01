Protest von mehr als 3000 Bauern in und um Leipzig: Polizei ermittelt gegen mehrere Beteiligte

Leipzig - Am Montag sorgten die bundesweiten Proteste der Landwirte für Verkehrschaos. Auch Leipzig blieb von den Auswirkungen nicht verschont, wie die Polizeidirektion in ihrer Bilanz feststellte.

Die Landwirte blockierten mehrere Bundesautobahn-Zufahren rund um Leipzig. © LeipzigFireFighter

Sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis Leipzig und Nordsachsen protestierten die Landwirte zwischen 4 und 15 Uhr in mehr als 40 Versammlungen gegen die geplanten Kürzungen von Agrarsubventionen.

Für die Polizeibeamten begann der Einsatz gegen 5 Uhr, als die Einfahrten entlang der Bundesautobahnen 9, 14, 38 und 72 besetzt wurden. Auch die Anschlussstellen Leipzig-Nordost und Klinga wurden kurzzeitig ohne entsprechende Erlaubnis blockiert.

Während die Versammlungen in Torgau (230 Fahrzeuge) und Krostitz (150 Fahrzeuge) wie geplant verliefen, ereigneten sich sowohl auf der Wurzener Muldebrücke als auch in Oschatz unschöne Zwischenfälle: In beiden Orten kamen Hunderte Protestierende mit ihren Fahrzeugen zusammen, ohne die Treffen vorher beim Ordnungsamt angemeldet zu haben.

In beiden Ortschaften wurden daraufhin Spontanversammlungen erlaubt, wobei die Teilnehmenden in Wurzen nicht darauf achteten, eine Fahrspur der Brücke für den Verkehr freizuhalten. Auch nach mehrmaligen Aufforderungen kamen einige Landwirte den Beschränkungen nicht nach, sodass die Verstöße von der Polizei sanktioniert werden mussten.