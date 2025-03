Putin-Gegner ziehen mit Nawalny-Witwe durch Berlin

Zu der Demonstration in Berlin kamen auch viel russische Oppositionelle im Exil. © Hannes P. Albert/dpa

Zu der Demonstration hatten die Witwe des russischen Dissidenten Alexej Nawalny (†47), die Menschenrechtsaktivistin Julia Nawalnaja (48), sowie die Oppositionspolitiker Ilja Jaschin (41) und Wladimir Wladimirowitsch Kara-Mursa (43) aufgerufen.

Die Demonstranten, viele von ihnen russische Oppositionelle im Exil, versammelten sich zunächst am Potsdamer Platz. Von dort aus zogen sie mit Nawalnaja an der Spitze zum Boulevard Unter den Linden und vorbei an der russischen Botschaft zur Abschlusskundgebung in Richtung Pariser Platz.

Etliche Demonstranten hatten selbst gemachte Plakate mitgebracht und gaben sich darauf als Russen zu erkennen, die den Krieg in der Ukraine verurteilen, Putin als Diktator kritisieren oder ihm vorwerfen, ein Mörder zu sein.

Einige schwenkten Europafahnen, andere hielten Fotos von politischen Gefangenen in Russland hoch. Wieder andere hielten eine Flagge in den russischen Nationalfarben hoch - mit der Aufschrift "Russland für Frieden und Freiheit". Auch Bilder von Alexej Nawalny waren mehrfach zu sehen.

Einen Tag nach dem Streit beim Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47) mit US-Präsident Donald Trump (78) waren auch viele Transparente und Plakate zu sehen, die darauf Bezug nahmen: "Stop Putin, Stop Trump" war etwa darauf zu lesen.