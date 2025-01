Tausende protestieren in Hamburg gegen AfD und Merz

Hamburg - Nach der Zäsur im Bundestag – erstmals eine Mehrheit für einen CDU-Antrag dank AfD-Stimmen – demonstrierten am Freitag Tausende bei zwei Protestaktionen in Hamburg .

TAG24 berichtete in einem Live-Ticker von beiden Protestveranstaltungen. Nachfolgend könnt Ihr die Einträge nachlesen.

Beide Kundgebungen blieben friedlich. Die Polizei hatte das Bürogebäude in der Schmiedestraße mit Absperrgittern und Beamten gesichert.

Nach der erfolgreichen Menschenkette um das Rathaus folgte ab 17 Uhr eine Demonstration der vom Hamburger Verfassungsschutz als linksextrem eingestuften Interventionistische Linke (IL). Unter dem Motto "Merz & AfD stoppen – Asylrecht verteidigen!" ging es vom Ballindamm über die Bergstraße in die Schmiedestraße, wo die Fraktionsbüros von AfD und CDU im selben Gebäude sind. Statt der erwarteten 500 Teilnehmenden kamen nach Polizeiangaben etwa 5000.

Zur Menschenkette ums Rathaus der "Omas gegen Rechts" kamen ab 14 Uhr nach Polizeiangaben mehr als 22.500 Personen an die Ecke Reesendamm/Jungfernstieg. Im Vorfeld wurde mit nur 2500 Teilnehmenden gerechnet.

Start ist am Samstag um 16 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße aufgrund des erwarteten großen Andrangs, und nicht, wie es zuerst hieß, am Ballindamm. Laut Polizeiangaben vom Donnerstag werden 2000 bis 5000 Leute erwartet. Auch diese Zahl dürfte wie heute deutlich übertroffen werden.

"Fridays for Future" und "Zusammen gegen Rechts Hamburg" rufen zur Kundgebung " Hamburg steht zusammen: Wer mit Faschisten paktiert, hat nichts kapiert! " auf.

Das wars. Aber am Samstag geht es wieder auf die Straße.

Ein Polizeisprecher sagte zu TAG24, dass etwa 22.500 Leute bei der Menschenkette am Nachmittag mitgemacht haben. Bei der Demo am Abend waren etwa 5000 Teilnehmer.

Per Lautsprecherdurchsage hieß es: "Wer will, kann jetzt CDU und AfD den Mittelfinger zeigen."

Es kommt zu "CDU - shame on you"-Rufen aus der Menge.

Die Polizei schaut sich das Geschehen aus der Ferne an. Einige Demonstranten rütteln am Absperrgitter, doch die Lage bleibt ruhig.

Kurze Zeit später gaben die Polizisten das Banner jedoch wieder zurück, die Lage beruhigte sich. Zudem ist der Demo-Zug an seinem Ziel angekommen.

Eine Sprecherin der "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten" (VNN) erinnert in ihrem Redebeitrag an den Nationalsozialismus und daran, dass der Gegenentwurf zum Nazistaat die Demokratie sein soll.

Eine Sprecherin des "Hamburger Bündnis gegen Rechts" fügt hinzu: Verschärfte Migrationspolitik sei nur der Anfang. Damit fange es an.

Lauter Jubel brandet auf. "Das ist natürlich nur eine kurze Entwarnung, aber trotzdem ein Erfolg für alle, die auf den Straßen waren", so ein Ansager.

Andere warten auf den Beginn der Demonstration gegen die AfD und Friedrich Merz. Die soll um 17 Uhr starten. In der Innenstadt sind weiterhin zahlreiche Straßen gesperrt.

Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher (59, SPD) beteiligt sich neben Wolfgang Schmidt (54, SPD) und FC St. Pauli-Präsident Oke Göttlich (49) gemeinsam mit rund 10.000 weiteren an der Menschenkette.

Absperrgitter schützen Gebäude in der Schmiedestraße in der die CDU und die AfD ihre Fraktionsbüros haben.

Laut Veranstalter sind 10.000 Menschen gekommen - mehr als erwartet. Die Polizei will erst nach Abschluss der Kundgebung Zahlen rausgeben.

Ella Trixi Thät, queere Aktivistin und Mitglied im Tunten-Kollektiv "Schaar der Schäbigen" richtet sich an die Menge.

"Das, was wir hier machen - Händchen halten - das reicht nicht mehr!", so die Aktivistin in Hamburg. "Wir müssen Finanzen streichen, Wahlstände blockieren, widersetzen", verlangt sie weiter.

Außerdem erinnert sie die Teilnehmenden an die anschließende Demonstration gegen CDU und AfD.