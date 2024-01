Versammlungsverbot! Landkreis reagiert nach Bauernprotest-Eklat

Landrat Patrick Puhlmann (41, SPD) verfügte ein Versammlungsverbot für die Elbbrücke Tangermünde. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Wegen der Blockade der wichtigen Elbbrücke bei Tangermünde hat der Landkreis Stendal bis zum Freitag ein Versammlungsverbot verhängt.

Das Verbot per Allgemeinverfügung sei ab Montag gültig, teilte der Landkreis am Sonntag in Stendal mit. Zudem sei jede Form von Ersatzveranstaltungen auf der Bundesstraße 188 in der Nähe der Brücke untersagt.

Sollten die Proteste noch länger anhalten, müsse zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit eine "härtere Gangart" eingeschlagen werden, sagte Landrat Patrick Puhlmann (41, SPD).

"Ich respektiere Demonstrationen und Versammlungen, sie dürfen auch stören und deshalb sind sie geschützt." Allerdings dürfe die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet werden, so Puhlmann.

Am Freitag hatte der Landesvorstand der Arbeiterwohlfahrt (AWO) wegen unangemeldeter Blockaden der Brücke Anzeige erstattet.