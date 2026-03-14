Xavier Naidoo ruft zu Großdemo in Berlin auf: Auch Neonazis dabei

Berlin - Zwei rechtsextreme Demonstrationen , eine Demonstration von Verschwörungsanhängern mit prominenter Beteiligung sowie Gegenproteste sorgen am Samstag in Berlin für größere Polizeieinsätze.

Xavier Naidoo (54) demonstriert am Samstag am Großen Stern in Tiergarten. © Alexandra Wey/KEYSTONE/dpa

Rechtsextremisten und Neonazis wollen in Marzahn und Mitte auflaufen. Zu der Verschwörungsdemonstration am Großen Stern im Tiergarten rief der umstrittene Sänger Xavier Naidoo (54) im Internet auf und kündigte seine Teilnahme an.

Die Polizei wird an allen Orten präsent sein, um gewaltsame Auseinandersetzungen zu verhindern und verbotene extremistische Äußerungen zu unterbinden. Wie viele Polizisten im Einsatz sind, solle erst am Samstagmorgen bekannt gegeben werden, hieß es.

In Marzahn meldete die bekannte, aber kleine Neonazi-Gruppe "Der Dritte Weg" ab 12 Uhr eine Veranstaltung mit dem Titel "Unsere Alternative heißt Revolution" an. Angegeben sind bei der Polizei 100 Teilnehmer, Start soll am großen Einkaufszentrum an der Marzahner Promenade sein.

Zwei Gegendemonstrationen in der Nähe tragen die Titel "Nazis raus aus Marzahn-Hellersdorf" und "Marzahn bleibt bunt - Gemeinsam für Vielfalt und Toleranz".