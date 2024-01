Zeichen gegen Rechts: Scholz und Baerbock bei großer Demo in Potsdam

Potsdam - Tausende Menschen haben am Sonntag in Potsdam ein Zeichen gegen Rechts gesetzt. Zu der Kundgebung auf dem Altmarkt hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (50, SPD) anlässlich eines Treffens radikaler Rechter mit AfD-Politikern in der Brandenburger Landeshauptstadt aufgerufen.