Ab Montag droht neuer Bahnstreik! Macht die GDL Ernst?

Frankfurt am Main - Droht bereits ab Montag ein neuer Streik bei der Bahn ?

Claus Weselsky (64) verkündete im Dezember, dass die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL per Urabstimmung den Weg für unbefristete Arbeitskämpfe freigemacht haben. © Thomas Frey/dpa

Zuletzt hatte die Lokführergewerkschaft GDL das Land Anfang November stillgelegt. Danach kündete GDL-Bundesvorsitzender Claus Weselsky (64) an, dass bis zum 7. Januar ein Weihnachtsfriede herrscht und in dieser Zeit alle Züge rollen werden. Doch diese Frist läuft am Sonntag aus.

Ab Montag drohen erneute und sogar noch längere Streiks. "Wir werden Streiks von drei bis maximal fünf Tagen machen. Die werden wehtun und den Bahn-Vorstand zum Nachdenken bringen", hatte Weselsky vor Weihnachten angekündigt.

Deutliche Zustimmung hat Weselksy: Im Dezember stimmten bei der in Frankfurt am Main ausgezählten Urabstimmung 97 Prozent der GDL-Mitglieder für die Ausweitung der Arbeitskämpfe. Die Wahlbeteiligung lag bei über 70 Prozent.

"Das ist ein deutliches Signal an die Arbeitgeber, ihre Verweigerungshaltung gegenüber den Kernforderungen der GDL zu überdenken", sagte der GDL-Chef. Das sind im Einzelnen eine Verkürzung der Arbeitszeit und eine "spürbare Entgelterhöhung als Inflationsausgleich".

Nur wenn die Arbeitgeber dazu bereits sind, sei eine gütliche Einigung der Verhandlungen möglich. Sind sie es nicht, "haben die Beschäftigten mit ihrem Votum sehr deutlich klargemacht, was die Unternehmen im neuen Jahr zu erwarten haben", ergänzte Weselsky.

Wie geht es also weiter?