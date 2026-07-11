Nach Sabotage-Akt: Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln wieder frei
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Düsseldorf - Reisende können aufatmen! Die seit Freitag gesperrte Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln ist wieder frei.
Einem Sprecher der Deutschen Bahn zufolge ist die Strecke am Nachmittag wieder freigegeben worden.
Die Bahnstrecke war zuvor wegen Böschungsbränden vorsorglich gesperrt worden.
Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass die Brände vorsätzlich und ganz gezielt gelegt worden seien.
Auch ein mutmaßliches Bekennerschreiben ist im Laufe des Samstags in der Linken-Szene aufgetaucht. Dieses wird von den Ermittlern als glaubwürdig eingestuft, heißt es.
Titelfoto: Patrick Schüller