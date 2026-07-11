Nach Sabotage-Akt: Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln wieder frei

Düsseldorf - Reisende können aufatmen! Die seit Freitag gesperrte Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln ist wieder frei.

Neben der Bahnstrecke blieb nach den Bränden nur verbrannte Erde übrig. © Patrick Schüller

Einem Sprecher der Deutschen Bahn zufolge ist die Strecke am Nachmittag wieder freigegeben worden.

Die Bahnstrecke war zuvor wegen Böschungsbränden vorsorglich gesperrt worden.

Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass die Brände vorsätzlich und ganz gezielt gelegt worden seien.