Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf lahmgelegt: Bekennerschreiben im Netz aufgetaucht

Düsseldorf - Im Netz ist nach den Böschungsbränden zwischen Düsseldorf und Köln ein mutmaßliches Bekennerschreiben aufgetaucht. Wurden die Feuer wirklich absichtlich gelegt?

Die Feuerwehr löschte den Böschungsbrand entlang der Bahnstrecke zwischen Langenfeld und Leverkusen. Die Schäden an den Signalkabeln sorgen jedoch weiter für Zugausfälle. © Patrick Schüller/dpa

Aus Sicherheitskreisen gehe man derzeit von einem Sabotageakt aus. Inzwischen tauchte auf der linken Plattform indymedia.org ein mutmaßliches Bekennerschreiben auf.

Die Bahnstrecke ist seit Freitag gesperrt. Noch ist unklar, wann Züge wieder regulär fahren. Die Bahn sprach von "immensen Schäden".

Das Schreiben wurde mit dem Namen der Gruppe "Kommando Angry Birds" veröffentlicht. Darin schreibt die Gruppe, dass sie verantwortlich "für die Sabotage der Bahnstrecke nördlich von Leverkusen" sei.

Es seien Brandsätze in einem großen Kabelschacht an der nordöstlichen Ecke der Wupperbrücke und in einem schmaleren Schacht deponiert worden.

Als Motiv für den Anschlag wurde ein "Massensterben" durch die "technologische Eskalation" genannt, das aufgehalten werden müsse.