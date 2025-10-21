Schon wieder Störung im Kölner Bahn-Verkehr: Verspätungen und Ausfälle auf mehreren Linien

Köln - Bahn-Pendler brauchen erneut Geduld: Eine Signalstörung beeinträchtigt derzeit den Regionalverkehr im Raum Köln .

Erneutes Bahnchaos in Köln: Eine Signalstörung sorgt für Verspätungen und Teilausfälle rund um den Hauptbahnhof. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Betroffen sei die Strecke zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz, hieß es auf dem Portal Zuginfo.NRW.

Es kommt demnach zu Verspätungen und Teilausfällen – unter anderem auf den Linien RE1, RE5, RE7 und RE8.

Wie lange die Störung andauert, sei noch unklar. Auch einzelne Fernverkehrszüge werden laut Deutscher Bahn umgeleitet.



Erst am Mittwoch hatte eine Stellwerkstörung den Bahnverkehr in Köln erheblich beeinträchtigt.