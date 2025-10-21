Schon wieder Störung im Kölner Bahn-Verkehr: Verspätungen und Ausfälle auf mehreren Linien
Von Julius Wacker
Köln - Bahn-Pendler brauchen erneut Geduld: Eine Signalstörung beeinträchtigt derzeit den Regionalverkehr im Raum Köln.
Betroffen sei die Strecke zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz, hieß es auf dem Portal Zuginfo.NRW.
Es kommt demnach zu Verspätungen und Teilausfällen – unter anderem auf den Linien RE1, RE5, RE7 und RE8.
Wie lange die Störung andauert, sei noch unklar. Auch einzelne Fernverkehrszüge werden laut Deutscher Bahn umgeleitet.
Erst am Mittwoch hatte eine Stellwerkstörung den Bahnverkehr in Köln erheblich beeinträchtigt.
Rund um den Hauptbahnhof war es zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen von Regional- und Fernverkehrszügen gekommen.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa