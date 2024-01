Bahn bereitet sich auf Streik-Ende vor: Vereinzelte Züge in Sachsen rollen wieder

Leipzig - Am dritten Tag des bundesweiten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL bereitet sich die Bahn auf das Ende des Ausstandes am Abend vor. Im Regionalverkehr sollen dann schon wieder mehr Züge auf den Strecken unterwegs sein, wie eine Bahnsprecherin in Leipzig sagte.

Um 18 Uhr soll der GDL-Streik beendet werden. Auch danach ist aber noch mit Unregelmäßigkeiten im Fahrplan zu rechnen. © Deutsche Bahn AG

Erhebliche Einschränkungen gebe es weiter im Nahverkehr, sagte die Sprecherin. Es würden auch Busse eingesetzt. Wer seine Reise verschieben könne, solle das tun. Geplantes Ende des Arbeitskampfes ist Freitag um 18 Uhr.

Während es bei der Deutschen Bahn keine Aussicht auf ein frühes Streikende gibt, beendet die GDL die Arbeitsniederlegung bei der Mitteldeutschen Regiobahn bereits frühzeitig um 12 Uhr. Betroffen davon sind die Strecken Leipzig-Chemnitz und Leipzig-Döbeln.

Die Verhandlungen mit dem Mutterkonzern Transdev sollen wieder aufgenommen werden, teilten das Unternehmen und die GDL am Freitagmorgen mit. Transdev habe der Gewerkschaft in einem schriftlichen Angebot zugesichert, "über sämtliche Kernforderungen der aktuellen Tarifrunde ernsthaft zu verhandeln", teilte GDL-Chef Claus Weselsky mit.

Keine Einigung indes bei der Deutschen Bahn in Sicht: Am Dienstagabend war der Konzern am Landesarbeitsgericht in Frankfurt auch in zweiter Instanz mit dem Versuch gescheitert, den Streik stoppen zu lassen.

Die Bahn und die GDL verhandeln seit Anfang November über neue Tarifverträge. Hauptknackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Senkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn. Dies lehnt die Bahn ab.

Originaltext vom 12. Januar, 8.49 Uhr

Aktualisiert um 10.18 Uhr