Blitzeinschlag! Sachsens wichtigste Bahnstrecke nach Unwetter stundenlang dicht

Priestewitz - Stundenlang war der Bahnverkehr am Montagmorgen zwischen Dresden und Leipzig unterbrochen! Nach einem Unwetter konnte ein Teil der Strecke nicht befahren werden.

Die Fahrten vom Saxonia-Express waren am Montagmorgen wegen eines defekten Stellwerks massiv beeinträchtigt. (Archivbild) © Norbert Neumann

Auf die enorme Hitze der vergangenen Tage folgten in der Nacht starke Gewitter. Sie führten zu einem Blitzeinschlag im Elektronischen Stellwerk Priestewitz, wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte.

Seit 4 Uhr war der Abschnitt zwischen Zeithain und Priestewitz daher voll gesperrt.

Der Saxonia-Express (RE50) wurde an geeigneten Stationen zurückgehalten oder befand sich zwischen Riesa und Priestewitz im Teilausfall. Der Fernverkehr wurde umgeleitet.

Gegen 8.50 Uhr konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die Züge fahren jedoch mit Ersatzmaßnahmen, was zu weiteren Verzögerungen führen kann. Zugleich müssen sich Reisende auf Verspätungen aus vorherigen Fahrten einstellen.