Baum stürzt auf Bahnstrecke: Verkehr aus Köln mehrere Tage beeinträchtigt

Jüchen - Die Sturmschäden aus der Nacht könnten im Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen zumindest an einer Stelle noch mehrere Tage lang für Probleme sorgen.

Aufgrund eines umgestürzten Baumes wird eine Bahnstrecke in Nordrhein-Westfalen noch mehrere Tage gesperrt sein. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Südlich von Mönchengladbach habe ein umgestürzter Baum die Oberleitung stark beschädigt. Die Reparatur des Streckenabschnitts zwischen Jüchen und Rheydt-Odenkirchen werde mehrere Tage dauern, teilte die Bahn mit.

Betroffen sind dort Züge der Linien RE8 (Koblenz-Köln-Mönchengladbach) und RB27 (Koblenz-Rommerskirchen-Mönchengladbach).

Die Züge aus Richtung Köln enden in Rommerskirchen. Von dort geht es den Angaben zufolge nur mit Ersatzbussen weiter bis nach Mönchengladbach. Die Busse halten an allen Bahnhöfen auf der Strecke, also unter anderem in Grevenbroich, Jüchen und Reydt.

Wer direkt aus Köln nach Mönchengladbach fahren will, könne stattdessen zum Beispiel auf Züge der Linien RE6, RE7 oder S11 umsteigen.

Weil diese Züge eine andere Strecke fahren, sind sie von der Sperrung nicht betroffen. Auch aus Neuss und Grevenbroich gebe es Möglichkeiten, über andere Strecken mit dem Zug nach Mönchengladbach zu kommen.