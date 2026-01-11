Baustellen bei der Deutschen Bahn: Schon wieder Ersatzverkehr zwischen Leipzig und Chemnitz
Leipzig - Sturmtief "Elli" legte am Samstagmorgen den Zugverkehr in Leipzig lahm und sorgte für massive Störungen auf einzelnen Strecken. Ab Montag müssen sich Zugreisende auf weitere Einschränkungen einstellen, die nichts mit den Witterungsverhältnissen zu tun haben.
Grund für die neuen Änderungen im Fahrplan sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn.
Betroffen sind die Linien RB110 von Leipzig nach Döbeln und der RE6 zwischen Leipzig und Chemnitz. Das teilte die Mitteldeutsche Regiobahn mit. Passagiere müssen teilweise auf Busse umsteigen.
Auf der Strecke des RE6 fahren zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Geithain Schienenersatzverkehrbusse. Die Verantwortlichen teilten mit, dass Fahrräder und E-Roller nur eingeschränkt mitgenommen werden können.
Die Busse halten in Bad Lausick, allerdings ändern sich die Abfahrt- und Ankunftszeiten. Reisende sollen vor Fahrtantritt ihre Verbindungen prüfen.
Reisende nach Döbeln und Weißenfels brauchen ebenfalls Geduld
Auf der Strecke der Linie RB110 wird zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Borsdorf Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Alle Zwischenhalte werden durch die Busse bedient.
Auch hier können Fahrräder und E-Roller wieder nur eingeschränkt mitgenommen werden und die Abfahrts- und Ankunftszeiten ändern sich. Bei beiden Baustellen dauern die Einschränkungen bis zum 18. Januar.
Das Unternehmen Abellio informierte ebenfalls über Einschränkungen zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Weißenfels (Sachsen-Anhalt) ab Montag bis zum 16. März.
Die Züge der Linie RE15 zwischen Leipzig und Saalfeld werden umgeleitet und halten nicht mehr in Leipzig-Möckern, Markranstädt und Bad Dürrenberg. Abellio empfiehlt Reisenden, die zu diesen Zielen wollen, die S-Bahn-Linie S6.
Durch die Bauarbeiten verändern sich auch beim RE15 die Abfahrts- und Ankunftszeiten. Informationen über alle Änderungen im Fahrplan findet Ihr im Aushang am Bahngleis oder online in der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa