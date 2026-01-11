Baustellen bei der Deutschen Bahn: Schon wieder Ersatzverkehr zwischen Leipzig und Chemnitz

Leipzig - Sturmtief "Elli" legte am Samstagmorgen den Zugverkehr in Leipzig lahm und sorgte für massive Störungen auf einzelnen Strecken . Ab Montag müssen sich Zugreisende auf weitere Einschränkungen einstellen, die nichts mit den Witterungsverhältnissen zu tun haben.

Zwischen Leipzig und Chemnitz fahren die Züge ab Montag nur einen Teil der Strecke. Den Rest übernehmen Busse. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Grund für die neuen Änderungen im Fahrplan sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn.

Betroffen sind die Linien RB110 von Leipzig nach Döbeln und der RE6 zwischen Leipzig und Chemnitz. Das teilte die Mitteldeutsche Regiobahn mit. Passagiere müssen teilweise auf Busse umsteigen.

Auf der Strecke des RE6 fahren zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Geithain Schienenersatzverkehrbusse. Die Verantwortlichen teilten mit, dass Fahrräder und E-Roller nur eingeschränkt mitgenommen werden können.

Die Busse halten in Bad Lausick, allerdings ändern sich die Abfahrt- und Ankunftszeiten. Reisende sollen vor Fahrtantritt ihre Verbindungen prüfen.