Blitzeinschlag! Sachsens wichtigste Bahnstrecke nach Unwetter dicht

Priestewitz - Massive Behinderungen zwischen Dresden und Leipzig! Nach einem Unwetter ist der Zugverkehr auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke seit Montagfrüh unterbrochen.

Der Saxonia-Express kann wegen eines defekten Stellwerks seit Montagfrüh nur auf Teilstrecken rollen. (Archivbild) © Norbert Neumann

Auf die enorme Hitze der vergangenen Tage folgten in der Nacht starke Gewitter. Sie führten zu einem Blitzeinschlag im Elektronischen Stellwerk Priestewitz, wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte.

Seit 4 Uhr ist der Abschnitt zwischen Zeithain und Priestewitz daher voll gesperrt.

Der Saxonia-Express (RE50) befindet sich im Teilausfall. Die Züge rollen derzeit nur zwischen Leipzig und Riesa sowie zwischen Priestewitz und Dresden. Ein Busnotverkehr konnte bislang offenbar noch nicht eingerichtet werden.

Der Fernverkehr wird umgeleitet. Es muss mit großen Verspätungen gerechnet werden.

Laut InfraGO ist die Strecke von Priestewitz in Richtung Großenhain Cottbuser Bahnhof nicht von der Störung betroffen. Die Linien RB31 (Dresden–Elsterwerda), RE15 (Dresden–Hoyerswerda) und RE18 (Dresden–Cottbus) können also weiterhin rollen.