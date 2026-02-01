Neue Bahn-Verbindung von Leipzig nach Polen kommt gut an, aber plötzlich gibt es Probleme

Leipzig - Seit Mitte Dezember können Bahnreisende von Leipzig aus per Direktverbindung in nur wenigen Stunden die polnischen Großstädte Breslau und Krakau erreichen . Doch schon im neuen Jahr gab es Probleme mit der Buchung.

Am 14. Dezember verließ der Eurocity erstmals den Leipziger Hauptbahnhof in Richtung Polen. © Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Der Eurocity verlässt den Leipziger Hauptbahnhof in Richtung Polen zweimal am Tag, in dreieinhalb Stunden ist man in Breslau, sechseinhalb Stunden braucht er bis nach Krakau. Perfekt also für einen Wochenendtrip.

Das Angebot ist bei Reiselustigen auf dementsprechend großes Interesse gestoßen, wie auch eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage von TAG24 bestätigte. Vor allem um Weihnachten und Silvester seien die Züge nahezu ausgelastet gewesen.

Auch ein Thüringer, der sich an TAG24 wandte, war zunächst begeistert von der neuen Verbindung und nutzte diese bereits.

Als er nach dem Jahreswechsel jedoch für einen bestimmten Zeitpunkt erneut eine Reise nach Breslau buchen wollte, wurde er enttäuscht. Die Verbindungen für das geplante Datum wurden ihm zwar angezeigt, jedoch war keine Platzreservierung möglich, erzählte er.



Eine Reservierung ist allerdings nötig, ohne sie kann man die Buchung gar nicht abschließen.