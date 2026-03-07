Güterwagen rollen in Dresdner Bahnhof unkontrolliert los: Züge müssen warten

Dresden - Am Freitagmittag kam es im Rangierbahnhof Dresden-Friedrichstadt zu einem Zwischenfall mit einer Wagengruppe, wodurch das Güterverkehrszentrum zeitweise lahmgelegt wurde.

Die Wagengruppe setzte sich selbstständig in Bewegung und entgleiste. © Bildmontage: Reddit/Screenshot/r/drehscheibe

Nach Angaben des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO setzte sich gegen 11.49 Uhr eine abgestellte Wagengruppe auf Gleis 238 plötzlich selbstständig in Bewegung.

Dabei überrollten die Einheiten einen Radvorleger, der normalerweise das Wegrollen verhindern soll.

In der Folge entgleiste ein Wagen mit einem Drehgestell. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.