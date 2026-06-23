Kabeldiebstahl sorgt für Zugausfälle in Mittelsachsen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Seit den frühen Dienstagmorgenstunden fallen die Züge zwischen Waldheim und Mittweida (Mittelsachsen) aus. Grund dafür ist ein Kabeldiebstahl.

Von Sarah Fuchs

Waldheim/Mittweida - Seit dem frühen Dienstagmorgen fallen die Züge zwischen Waldheim und Mittweida (Mittelsachsen) aus.

Zwischen Mittweida und Waldheim fährt am Dienstagvormittag kein Zug.
Zwischen Mittweida und Waldheim fährt am Dienstagvormittag kein Zug.  © Ralph Kunz

Auf der Zugstrecke zwischen den beiden Städten in Mittelsachsen wurden laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mehrere Signalstörungen festgestellt.

Offenbar machten sich an mehreren Stellen Kabeldiebe zu schaffen. Wie viel geklaut wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Aufgrund dessen sind jedoch Fahrten zwischen Waldheim und Mittweida nicht möglich.

Motorrad rast bei Rot über Bahnübergang und kollidiert mit Güterzug: Biker flüchtet
Deutsche Bahn Motorrad rast bei Rot über Bahnübergang und kollidiert mit Güterzug: Biker flüchtet

Die Züge der Linie RB45 verkehren aktuell nur zwischen Chemnitz Hbf und Mittweida sowie zwischen Riesa und Waldheim.

Ein Ersatzverkehr konnte bislang noch nicht eingerichtet werden.

Laut der Mitteldeutschen Regionalbahn wird das Störungsende auf etwa 16 Uhr prognostiziert.

Sobald weitere Details vorliegen, informieren wir Euch an dieser Stelle.

Titelfoto: Ralph Kunz

Mehr zum Thema Deutsche Bahn: