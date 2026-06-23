Kabeldiebstahl sorgt für Zugausfälle in Mittelsachsen

Waldheim/Mittweida - Seit dem frühen Dienstagmorgen fallen die Züge zwischen Waldheim und Mittweida ( Mittelsachsen ) aus.

Zwischen Mittweida und Waldheim fährt am Dienstagvormittag kein Zug. © Ralph Kunz

Auf der Zugstrecke zwischen den beiden Städten in Mittelsachsen wurden laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mehrere Signalstörungen festgestellt.

Offenbar machten sich an mehreren Stellen Kabeldiebe zu schaffen. Wie viel geklaut wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Aufgrund dessen sind jedoch Fahrten zwischen Waldheim und Mittweida nicht möglich.

Die Züge der Linie RB45 verkehren aktuell nur zwischen Chemnitz Hbf und Mittweida sowie zwischen Riesa und Waldheim.

Ein Ersatzverkehr konnte bislang noch nicht eingerichtet werden.