Massive Einschränkungen im Zugverkehr: Pendler brauchen Geduld

Düsseldorf - Ein defektes Stellwerk sorgt für massive Einschränkungen im Zugverkehr im Großraum Düsseldorf . Sowohl der Nah- als auch der Fernverkehr sind betroffen.

Ein defektes Stellwerk sorgt rund um Düsseldorf für Zugausfälle und Verspätungen. Auch Fernverkehrszüge werden umgeleitet. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Pendler mussten sich am Morgen unter anderem auf Probleme bei den Linien S 1, S 6 und RE 1 (RRX) einstellen, wie das Portal zuginfo.nrw berichtete.

Es komme auf den Strecken zu Verspätungen sowie zu Teil- und Komplettausfällen.

Mehrfach wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. "Das Ende können wir leider noch nicht abschätzen", hieß es auf der Seite.

Im Fernverkehr wurden Züge nach Angaben der Bahn über Neuss und Hilden umgeleitet. Der Halt am Düsseldorfer Hauptbahnhof entfalle dadurch.