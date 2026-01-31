Neue Bahn-Verbindung von Leipzig nach Polen kommt gut an, aber plötzlich gibt es Probleme
Leipzig - Seit Mitte Dezember können Bahnreisende von Leipzig aus per Direktverbindung in nur wenigen Stunden die polnischen Großstädte Breslau und Krakau erreichen. Doch schon im neuen Jahr gab es Probleme mit der Buchung.
Der Eurocity verlässt den Leipziger Hauptbahnhof in Richtung Polen zweimal am Tag, in dreieinhalb Stunden ist man in Breslau, sechseinhalb Stunden braucht er bis nach Krakau. Perfekt also für einen Wochenendtrip.
Das Angebot ist bei Reiselustigen auf dementsprechend großes Interesse gestoßen, wie auch eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage von TAG24 bestätigte. Vor allem um Weihnachten und Silvester seien die Züge nahezu ausgelastet gewesen.
Auch ein Thüringer, der sich an TAG24 wandte, war zunächst begeistert von der neuen Verbindung und nutzte diese bereits.
Als er nach dem Jahreswechsel jedoch für einen bestimmten Zeitpunkt erneut eine Reise nach Breslau buchen wollte, wurde er enttäuscht. Die Verbindungen für das geplante Datum wurden ihm zwar angezeigt, jedoch war keine Platzreservierung möglich, erzählte er.
Eine Reservierung ist allerdings nötig, ohne sie kann man die Buchung gar nicht abschließen.
DB und PKP arbeiten gemeinsam an Lösung des Problems
Teilweise waren auch kurzfristige Fahrten von Leipzig aus oder auch zurück betroffen. Wer also vergangene Woche eine Fahrt aus Breslau in die Messestadt buchen wollte, stand mitunter vor einem großen Problem.
TAG24 hat es im Buchungsportal selbst probiert. Immerhin scheinen spontane Fahrten mittlerweile wieder problemlos möglich zu sein. Über den 7. März hinaus lässt sich allerdings noch nichts buchen.
Im DB-Reisezentrum am Leipziger Hauptbahnhof seien indes schon sehr viele Anfragen eingegangen. Bei kurzfristigen Reisen konnte man in der Regel helfen. Einem Mitarbeiter zufolge gebe es Unstimmigkeiten bei den Buchungssystemen der DB und der Polnischen Staatsbahn PKP, erzählte der betroffene Thüringer von dem Gespräch.
Laut der DB-Sprecherin können Fahrplandaten aufgrund von kurzfristigen Baustellen nicht immer rechtzeitig freigegeben werden. So ergaben sich die Einschränkungen bei den Buchungen.
"Die DB und PKP Intercity arbeiten unter Hochdruck gemeinsam an einer Lösung. Ziel ist es, bereits im Februar wieder verlässlich Buchungen über den März hinaus anbieten zu können", sagte sie.
