Notfall auf Gleisen: Hunderte Passagiere ohne Klimaanlage in Hitze gefangen!

Denkendorf - Im oberbayerischen Landkreis Eichstätt mussten am Freitagnachmittag zwei Züge bei einem Notfall stoppen. Bei einem von ihnen ist jedoch die Klimaanlage ausgefallen. Bei der Hitze ein großes Problem für die 519 Passagiere an Bord.

Die 21 Sanitätskräfte kümmerten sich am Freitag um 519 Bahnreisende und versorgten diese mit Wasser. © vifogra / Haubner

Unter ihnen waren auch Schwangere und Kinder, die mit dem Zug in Richtung München unterwegs waren. Ein 21-köpfiges Team umsorgte die Bahn-Gäste und überwachte die mehr als 500 Personen, um Gesundheitsverschlechterungen sofort zu erkennen.

Ein weiteres Problem: Es waren auch keine Getränke in dem Schienenfahrzeug vorrätig.

"So gesehen war es also für uns keine Versorgung von Verletzten, sondern ein Betreuungseinsatz", so Stefan Kalligher, Einsatzleiter des Rettungsdienstes.

"In diesen betreffenden Waggons war es sehr heiß, sehr schwül. Natürlich bewegen sich die Passagiere in Richtung Türen." Aussteigen durften die Reisenden an den Gleisen allerdings nicht.