RRX-Ausbau bei Leverkusen sorgt für Umleitungen und Ausfälle im Bahnverkehr

Leverkusen - Der Ausbau für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) zwischen Langenfeld und Leverkusen neigt sich dem Ende zu. In den kommenden Wochen müssen wegen der Bauarbeiten Züge des Regional- und Fernverkehrs umgeleitet werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Die Arbeiten für den Ausbau des Rhein-Ruhr-Express (RRX) zwischen Langenfeld und Leverkusen dauern länger als ursprünglich geplant. © Henning Kaiser/dpa

Ab Freitag fahren deshalb Busse statt Bahnen zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Köln-Mühlheim. Die Bauarbeiten dauern demnach außerdem länger als ursprünglich geplant und verzögern sich um zwei Wochen bis 8. September.

Von diesem Freitag (21 Uhr) an bis zum 8. September werden Züge der Regionalexpresse 1 und 5 umgeleitet. Die Halte in Düsseldorf-Benrath und Leverkusen Mitte entfallen bei beiden Linien, der RE5 hält außerdem nicht in Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz und Köln Hauptbahnhof.

Auch die S6 entfällt in der Zeit zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Köln-Mülheim. Es werden Busse im Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Im Fernverkehr werden von Samstag bis Freitag, 8. September, alle Züge zwischen Köln und Düsseldorf beziehungsweise Dortmund über Hilden beziehungsweise Solingen umgeleitet. Die Fahrtzeit verlängert sich damit um rund 20 Minuten. Hintergrund sind Arbeiten an neuen Weichen und am neuen elektronischen Stellwerk.