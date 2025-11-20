Wieder Störung auf der Linie RE6 zwischen Leipzig und Chemnitz: Das müsst Ihr jetzt beachten
Leipzig/Chemnitz - Wegen Bauarbeiten der DB InfraGO auf der Linie RE6 zwischen Leipzig und Chemnitz setzt die Mitteldeutsche Regiobahn aktuell auf Schienenersatzverkehr auf einem Teil der Strecke. Verzögerungen bei der Baumaßnahme sorgten am Donnerstag dafür, dass der Ersatzverkehr nun ausgeweitet werden musste.
Wie die DB InfraGO am Donnerstag auf ihrer Streckeninfo-Website meldete, musste der Abschnitt zwischen Bad Lausick und Belgershain offenbar bereits Mittwochnacht gesperrt werden. Grund sind demnach Mängel am sogenannten Oberbau. "Bei den Bauarbeiten sind Beeinträchtigungen am Gleis festgestellt worden. Daraufhin wurde der bereits bestehende Busverkehr verlängert", erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber TAG24.
Schon seit Anfang November laufen Bauarbeiten des Bahn-Unternehmens auf der Linie RE6. Diese hatten bislang dazu geführt, dass Züge alle zwei Stunden lediglich von/bis Geithain fahren konnten und dort umgeleitet werden mussten. Für den Rest der Strecke zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Geithain mussten Passagiere dann auf Schienenersatzverkehr (SEV) über Bad Lausick setzen.
In der jeweils anderen Stunde fuhren die Züge immerhin von/bis Liebertwolkwitz und der SEV übernahm den Rest zwischen Liebertwolkwitz und dem Leipziger Hauptbahnhof.
Durch die Störung entfallen nun ALLE Züge, auch diejenigen, die bisher noch bis Liebertwolkwitz gefahren sind. Gleichzeitig startet der Schienenersatzverkehr nicht in Geithain, sondern in Bad Lausick.
Bauarbeiten noch bis kommenden Donnerstag
Die DB InfraGO geht davon aus, dass die Störung noch einige Zeit bestehen bleiben wird. Wie sie weiter auf ihrer Website mitteilt, sind weitere Stopfarbeiten mit einer Stopfmaschine erforderlich. "Wir hoffen, die benötigten Arbeiten bis morgen [Freitag, Anm. d. Red.] beendet zu haben", erklärte die Sprecherin.
Die Mitteldeutsche Regiobahn weist derweil auf ihrer Website darauf hin, dass aufgrund der geänderten Fahrzeiten eventuelle Anschlüsse verloren gehen können, und bittet Fahrgäste, gegebenenfalls auf andere oder frühere Fahrten auszuweichen. "Wir bedauern entstehende Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis."
Die Bauarbeiten auf der Strecke sollen noch bis zum kommenden Donnerstag, 27. November, andauern.
