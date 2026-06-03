Kein "Anfänger-Kater": Wer schenkt Max trotzdem ein liebevolles Zuhause?

Hamburg - Kater Max sucht "Katzenversteher": Die Fellnase kann seine neuen Besitzer vor Herausforderungen stellen. Findet der Kleine trotzdem sein Happy End?

Max ist ein selbstbewusster Kater, der selbst entscheidet, was er möchte. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Webseite schildert, ist der fünfjährige Kater schon seit dem 9. März dieses Jahres im Tierheim.

Max ist eine Europäische Kurzhaarkatze mit braun-schwarz getigertem Fell und weißen Abzeichen. Außerdem ist das Tier kastriert und stubenrein.

Der Kater kam als Abgabe in das Tierheim und sucht jetzt ein neues Für-immer-Zuhause. Seine Pfleger beschreiben Max als eigenständigen, selbstbewussten Kater, der klare Vorstellungen davon hat, wie sein Alltag auszusehen hat.

Die Fellnase genießt Körperkontakt, doch nur, wenn sie ihn selbst einfordert - dabei zeigt der Kater seine Grenzen deutlich auf. Beim Spielen kann Max temperamentvoll und auch mal grob werden.

Für den Vierbeiner suchen die Pfleger ein ruhiges Zuhause ohne Kinder, da dem Kater Hektik und Lautstärke nicht gefallen. Mit Hunden verträgt Max sich auch nicht.