Kein "Anfänger-Kater": Wer schenkt Max trotzdem ein liebevolles Zuhause?
Hamburg - Kater Max sucht "Katzenversteher": Die Fellnase kann seine neuen Besitzer vor Herausforderungen stellen. Findet der Kleine trotzdem sein Happy End?
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Webseite schildert, ist der fünfjährige Kater schon seit dem 9. März dieses Jahres im Tierheim.
Max ist eine Europäische Kurzhaarkatze mit braun-schwarz getigertem Fell und weißen Abzeichen. Außerdem ist das Tier kastriert und stubenrein.
Der Kater kam als Abgabe in das Tierheim und sucht jetzt ein neues Für-immer-Zuhause. Seine Pfleger beschreiben Max als eigenständigen, selbstbewussten Kater, der klare Vorstellungen davon hat, wie sein Alltag auszusehen hat.
Die Fellnase genießt Körperkontakt, doch nur, wenn sie ihn selbst einfordert - dabei zeigt der Kater seine Grenzen deutlich auf. Beim Spielen kann Max temperamentvoll und auch mal grob werden.
Für den Vierbeiner suchen die Pfleger ein ruhiges Zuhause ohne Kinder, da dem Kater Hektik und Lautstärke nicht gefallen. Mit Hunden verträgt Max sich auch nicht.
Happy End für Max trotz Krankheit?
Ganz besonders wichtig ist es, dass sich der Kater in seinem neuen Zuhause auslasten und maximal wohlfühlen kann. Dafür braucht er unbedingt Freigang, deswegen sollte sein neues Heim in einer ruhigen Gegend liegen. Zudem braucht der Vierbeiner einen sicheren Zugang nach draußen.
Doch der Kater hat auch sein Päckchen zu tragen: Max leidet unter Bluthochdruck. Deswegen bekommt der Stubentiger einmal täglich eine halbe Tablette Amodip.
Max ist kein "Anfängerkater". Mit seinem anspruchsvollen Charakter wird er ausschließlich an erfahrene Hände vermittelt. Seine neue Familie sollte in der Lage sein, seine Körpersprache zu verstehen, seine Grenzen zu respektieren und ihm gleichzeitig Sicherheit zu geben.
Ihr wollt Max seinen größten Wunsch erfüllen und ihm ein liebevolles Zuhause schenken? Seinen Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V