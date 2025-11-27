Sendungsflut zu Weihnachten: So kommen die Pakete pünktlich

Thüringen - Adventszeit ist Shoppingzeit: Zwar hoffen die Thüringer Einzelhändler auf gut besuchte Geschäfte im Dezember. Doch der Online-Boom und das ein oder andere Paket an die Enkel sorgen auch bei den Thüringer Paketzustellern und Thüringens einzigem DHL -Paketzentrum in Nohra im Weimarer Land für Hochbetrieb.

Im DHL-Paketzentrum in Nohra ist über die Weihnachtszeit mit Hochbetrieb zu rechnen. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Das muss man wissen, damit rund ums Fest alles glattläuft:

An normalen Tagen werden in Nohra, das auch als Drehkreuz für etliche bundesweite Sendungen fungiert, rund 300.000 Päckchen und Pakete umgeschlagen.

Rund ums Fest werden es aber deutlich mehr: An Spitzentagen vor Weihnachten sind es bis zu 530.000 Pakete, wie ein Sprecher sagte.

Dass rund um Weihnachten immer mehr online gekauft oder versendet wird, zeigt sich ebenfalls an den Zahlen in Nohra: vor zehn Jahren seien es an Spitzentagen nur 300.000 bis 350.000 Pakete gewesen, so der Sprecher.

Bundesweit erwartet DHL den Höhepunkt der Sendungsflut bereits in der ersten Dezemberwoche - dann locken Rabatte rund um den sogenannten "Cyber Monday".