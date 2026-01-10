Frauchen kauft ihrem Hund einen Pullover: Doch als dieser ankommt, muss sie lachen

USA - Wer Kleidung schon mal online bestellt hat, der weiß: Nicht immer stimmen die Fotos aus dem Internet mit der Realität überein. Diese Erfahrung musste auch Hundebesitzerin Paige machen.

Links das Beispielbild, an dem sich Paige für ihren Hund (rechts) orientiert hat. Gepasst hat der Strickpullover definitiv nicht. © Montage: Screenshot/Threads/pgeeeeee

Im Netz bestellte die Amerikanerin aus Los Angeles (Kalifornien) einen, wie sie auf der Plattform "Threads" erklärte, "extra großen Pullover" für ihren Belgischen Schäferhund.

Der Beispielhund - ein Labrador - auf dem Foto soll laut Angaben der Seite 90 Pfund (etwa 41 Kilogramm) gewogen haben. Für Paiges Vierbeiner sollte das neue Teil also perfekt passen - immerhin wiegen Hunde seiner Rasse lediglich bis zu 30 Kilogramm.

Doch Pustekuchen. Der weinrote Strick-Pullover bedeckte bei dem Hund gerade mal einen kleinen Teil des Körpers.

Man könnte meinen, der Malinois, der sonst eine Größe von 56 bis 66 Zentimetern aufweist, trägt gerne bauchfrei.