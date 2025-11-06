Weniger Menge, aber mehr Umsatz: Höheres Briefporto lässt bei der Post die Kassen klingeln

Bonn - Der Logistikkonzern DHL hat seine Geschäfte in Deutschland im dritten Quartal deutlich verbessert - auch dank des gestiegenen Briefportos.

Insgesamt hat der DHL-Konzern im dritten Quartal etwa drei Prozent weniger Briefe transportiert als im Vorjahreszeitraum. Dennoch konnte der Gewinn gesteigert werden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das operative Ergebnis im Konzernbereich Post & Paket Deutschland sei um gut ein Viertel auf 218 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag im Rahmen der nun veröffentlichten Konzernergebnisse mit. Der Umsatz stieg dabei nur um 4,7 Prozent auf rund 4,2 Milliarden Euro - das Geschäft wurde also profitabler.

Ein Grund hierfür waren geringere Personalkosten: Seit Jahresbeginn wurden 8000 Stellen abgebaut.

Die inzwischen positive betriebswirtschaftliche Entwicklung erklärte der Konzern aber auch mit Preiserhöhungen: Anfang 2025 war das Briefporto gestiegen. Auch Pakete wurden teurer. Der Versand eines Standardbriefs kostet in Deutschland 95 Cent - und damit 10 Cent mehr als vor einem Jahr. Das Briefporto ist bis Ende 2026 festgeschrieben - danach wird es vermutlich weiter steigen. Dies dürfte die Post im kommenden Jahr beantragen.

Hierzu wollte sich Konzernchef Tobias Meyer (50) auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) aber nicht äußern. Dazu sei es zu früh, sagte der Manager.

Im Internetzeitalter verschicken die Menschen immer weniger Briefe und auch viele Werbetreibende versenden lieber Mails oder schalten Online-Werbung. Die Folge: Im dritten Quartal transportierte die Post drei Prozent weniger Briefe als im Vorjahresquartal, dank der Preiserhöhungen stieg der Umsatz aber um fünf Prozent.