Überraschung bei DHL: Logistikkonzern trotzt Flaute

Bonn - Trotz der schwachen Weltkonjunktur hat der Logistikkonzern DHL bessere Geschäfte gemacht. Der Umsatz im vergangenen Jahr fiel zwar um 1,6 Prozent auf rund 82,9 Milliarden Euro, unter anderem wegen des schwachen US-Dollars. Zugleich legte das operative Ergebnis (Ebit) von DHL aber um 3,7 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen in Bonn mitteilte.

Der Logistikkonzern DHL hat trotz der schwachen Weltkonjunktur bessere Geschäfte gemacht. © Wolf von Dewitz/dpa

Kosten wurden demnach gesenkt und Arbeitsabläufe effizienter gemacht, etwa durch den Einsatz von Robotern und künstlicher Intelligenz. Routen seien optimiert und Preise angehoben worden. Konzernchef Tobias Meyer (51) sprach von einem "guten operativen Ergebnis". "Wir sind global wie lokal bestens aufgestellt." DHL heißt an der Börse und im inländischen Briefgeschäft Deutsche Post.

Durchaus positiv schnitt das Stammgeschäft ab, also die Beförderung von Briefen und Paketen in Deutschland. Dem Bereich wird in dem global aufgestellten Konzern eigentlich kein großes Wachstumspotenzial beigemessen - bisweilen wirkt er eher wie ein Sorgenkind. Doch nun legte der Umsatz um drei Prozent auf 17,9 Milliarden Euro zu und das Betriebsergebnis schnellte um gut ein Viertel auf eine Milliarde Euro nach oben.

Einer der Gründe hierfür war eine Portoerhöhung. Seit Anfang 2025 kostet ein Standardbrief in Deutschland 95 Cent und damit 10 Cent mehr als zuvor.

Die Briefmenge ging erneut deutlich zurück - im Digitalzeitalter bekommen die Menschen immer weniger Briefe. Die Paketmenge zog hingegen an.