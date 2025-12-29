Sie hat Besseres verdient! Darum landete die liebenswerte Lilly im Tierheim

Frankfurt am Main - Für die etwas schüchterne, aber absolut unkomplizierte und liebenswerte Hündin Lilly sucht das Tierheim in Frankfurt am Main jetzt ein neues Zuhause.

Ein bisschen zerrupft sieht Lilly noch aus. Sie musste geschoren werden, da ihr Fell total verfilzt war. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Und das sollte hoffentlich auch kein großes Problem darstellen, denn die etwa sieben Jahre alte Terrier-Dackel-Mix-Dame ist eine Hündin, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Frankfurter Tierheims auch ohne Bedenken an Hunde-Anfänger und Familien mit kleinen Kindern vermitteln würden.

Leider hatte Lilly zuletzt nicht so viel Glück im Leben. Denn wie es auf der Webseite heißt, kam die Kleine als sogenannter "Sozialhund" ins Tierheim; das bedeutet, dass ihre vorherigen Halter sich nicht mehr angemessen um die Hündin hatten kümmern können.

Dementsprechend verwahrlost traf Lilly dann auch im Tierheim ein, wie die Tierpflegerinnen und Tierpfleger berichten. Da ihr Fell fürchterlich verfilzt war, musste sie so leider auch geschoren werden. Sie sehe zwar zurzeit etwas "zerrupft" aus, aber das Fell wachse gesund nach, heißt es auf der Webseite.

Bedauerlicherweise weiß man im Tierheim so gut wie gar nichts über die Vergangenheit der Hündin; etwa, ob sie es kennt, im Auto mitzufahren oder auch die ein oder andere Stunde alleine zu Hause bleiben kann.

Das müsste bei Bedarf mit der Hündin in kleinen Schritten eingeübt werden.