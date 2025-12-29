Sie hat Besseres verdient! Darum landete die liebenswerte Lilly im Tierheim
Frankfurt am Main - Für die etwas schüchterne, aber absolut unkomplizierte und liebenswerte Hündin Lilly sucht das Tierheim in Frankfurt am Main jetzt ein neues Zuhause.
Und das sollte hoffentlich auch kein großes Problem darstellen, denn die etwa sieben Jahre alte Terrier-Dackel-Mix-Dame ist eine Hündin, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Frankfurter Tierheims auch ohne Bedenken an Hunde-Anfänger und Familien mit kleinen Kindern vermitteln würden.
Leider hatte Lilly zuletzt nicht so viel Glück im Leben. Denn wie es auf der Webseite heißt, kam die Kleine als sogenannter "Sozialhund" ins Tierheim; das bedeutet, dass ihre vorherigen Halter sich nicht mehr angemessen um die Hündin hatten kümmern können.
Dementsprechend verwahrlost traf Lilly dann auch im Tierheim ein, wie die Tierpflegerinnen und Tierpfleger berichten. Da ihr Fell fürchterlich verfilzt war, musste sie so leider auch geschoren werden. Sie sehe zwar zurzeit etwas "zerrupft" aus, aber das Fell wachse gesund nach, heißt es auf der Webseite.
Bedauerlicherweise weiß man im Tierheim so gut wie gar nichts über die Vergangenheit der Hündin; etwa, ob sie es kennt, im Auto mitzufahren oder auch die ein oder andere Stunde alleine zu Hause bleiben kann.
Das müsste bei Bedarf mit der Hündin in kleinen Schritten eingeübt werden.
Hündin Lilly benötigt etwas Zeit, dann ist sie aber ein echter Schatz
Zudem benötige Lilly etwas Zeit, um sich an ein neues Zuhause mit neuen Menschen zu gewöhnen. Die Tierpfleger empfehlen deshalb, ihr einfach genug Zeit zu lassen, um in aller Ruhe anzukommen.
Wenn sie dann erst einmal von sich aus Kontakt aufnehme, dann sei Lilly verspielt, verschmust, sehr zutraulich und so entspannt, dass sie eben auch an Hundeanfänger und Familien abgegeben wird, insofern der Nachwuchs nicht jünger als sechs Jahre ist.
Darüber hinaus verträgt sich die süße Hündin mit ihren Artgenossen sehr gut. Ob sie auch mit im Haushalt lebenden Katzen verträglich ist, kann auf Wunsch gerne im Tierheim getestet werden.
Lilly geht gerne spazieren, läuft brav an der Leine und verträgt sich gut mit anderen Hunden - ob sie Katzen mag, kann auf Wunsch im Tierheim getestet werden.
Jetzt sehne sich die Kleine nach einem schönen Zuhause mit netten Menschen, wo sie endlich ein erfüllendes Hundeleben führen kann.
Wer Lilly nun gerne kennenlernen möchte, kann sich sehr gerne mit dem Frankfurter Tierheim per E-Mail in Verbindung setzen.
