800 Pflanzen! Illegale Indoor-Plantage in Supermarkt entdeckt

Am Mittwochabend machte die Polizei im Salzlandkreis einen erstaunlichen Fund: Jemand hatte in einem ehemaligen Supermarkt eine Cannabis-Plantage angelegt.

Von Lena Schubert

Calbe - Am späten Mittwochabend machte die Polizei im Salzlandkreis einen erstaunlichen Fund: Jemand hatte in einem ehemaligen Supermarkt eine Cannabis-Plantage angelegt.

In Calbe wurde eine riesige Indoor-Plantage entdeckt.  © Polizeirevier Salzlandkreis

Eine Bürgerin meldete der Polizei ihren Verdacht, woraufhin die Beamten die stillgelegte Markthalle in Calbe (Sachsen-Anhalt) untersuchten.

Und tatsächlich: Vor Ort fanden die Einsatzkräfte über 800 Hanf-Pflanzen mit einer Höhe von bis zu 1,20 Meter.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, war auch eine professionelle Beleuchtungs-, Belüftungs- und Bewässerungstechnik aufgebaut worden.

Die Einsatzkräfte zogen alle Pflanzen sowie die Technik ein und sicherten Spuren vor Ort.

Bislang ist noch nicht klar, wer die Indoor-Plantage angelegt haben könnte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Cannabis eingeleitet.

