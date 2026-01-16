800 Pflanzen! Illegale Indoor-Plantage in Supermarkt entdeckt
Calbe - Am späten Mittwochabend machte die Polizei im Salzlandkreis einen erstaunlichen Fund: Jemand hatte in einem ehemaligen Supermarkt eine Cannabis-Plantage angelegt.
Eine Bürgerin meldete der Polizei ihren Verdacht, woraufhin die Beamten die stillgelegte Markthalle in Calbe (Sachsen-Anhalt) untersuchten.
Und tatsächlich: Vor Ort fanden die Einsatzkräfte über 800 Hanf-Pflanzen mit einer Höhe von bis zu 1,20 Meter.
Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, war auch eine professionelle Beleuchtungs-, Belüftungs- und Bewässerungstechnik aufgebaut worden.
Die Einsatzkräfte zogen alle Pflanzen sowie die Technik ein und sicherten Spuren vor Ort.
Bislang ist noch nicht klar, wer die Indoor-Plantage angelegt haben könnte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Cannabis eingeleitet.
Titelfoto: Polizeirevier Salzlandkreis