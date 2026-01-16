800 Pflanzen! Illegale Indoor-Plantage in Supermarkt entdeckt

Calbe - Am späten Mittwochabend machte die Polizei im Salzlandkreis einen erstaunlichen Fund: Jemand hatte in einem ehemaligen Supermarkt eine Cannabis -Plantage angelegt.

In Calbe wurde eine riesige Indoor-Plantage entdeckt. © Polizeirevier Salzlandkreis

Eine Bürgerin meldete der Polizei ihren Verdacht, woraufhin die Beamten die stillgelegte Markthalle in Calbe (Sachsen-Anhalt) untersuchten.

Und tatsächlich: Vor Ort fanden die Einsatzkräfte über 800 Hanf-Pflanzen mit einer Höhe von bis zu 1,20 Meter.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, war auch eine professionelle Beleuchtungs-, Belüftungs- und Bewässerungstechnik aufgebaut worden.

Die Einsatzkräfte zogen alle Pflanzen sowie die Technik ein und sicherten Spuren vor Ort.