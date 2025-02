Drogen an Minderjährige verkauft? Polizei stürmt zwei Wohnungen in Kassel

Zeitgleich wurden zwei Wohnungen in der Kasseler Nordstadt durchsucht: Der Schlag richtete sich gegen mutmaßliche Drogendealer! (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Die Durchsuchungsbeschlüsse für die beiden Wohnungen in einem Haus in der Kassler Nordstadt seien in den frühen Morgenstunden des gestrigen Montags "schlagartig" vollstreckt worden, teilen das Polizeipräsidium Nordhessen und die Staatsanwaltschaft Kassel am heutigen Dienstag gemeinsam mit.

Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger sei dabei schlafend angetroffen und festgenommen worden. Der zweite Verdächtige, ein 21 Jahre alter Mann, war nicht zu Hause.

Die Polizisten fanden in den beiden Wohnungen "insgesamt über 300 Gramm Marihuana und Haschisch, eine Machete, ein Jagdmesser, eine Druckluftwaffe, 55 Gummigeschosse sowie circa 900 Euro Bargeld, wobei es sich mutmaßlich um Geld aus Drogengeschäften handelt", wie ein Sprecher erklärte.

Zudem seien Mobiltelefone und "Utensilien für den Drogenhandel" beschlagnahmt worden.