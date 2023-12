Drogen-Horror an Grundschule: Sieben Kinder wegen "Fentanyl-Gummibärchen" plötzlich krank

Amherst (Virginia /USA) - Nachdem an einer US-Grundschule Drogen-Gummibärchen in Umlauf gekommen waren, mussten sieben Kinder medizinisch versorgt werden. Zwei Personen wurden festgenommen.

Sieben Viertklässler mussten medizinisch versorgt werden, weil sie Drogen-Gummibärchen in der Schulpause naschten. (Symbolbild) © 123rf/2youstockphoto

Wie verantwortungslos!

Am Dienstag herrschte in der Central Elementary School von Amherst (US-Bundesstaat Viginia) Alarmstufe Rot. Sieben Viertklässler zeigten in der Mittagspause heftige Ausfallerscheinungen, berichtet CNN. Zuerst dachten die Lehrer an eine allergische Reaktion. Sie wählten sofort den Notruf.

Zwei Kinder kamen ins Krankenhaus, fünf weitere mussten ambulant versorgt werden. Die Betroffenen gaben an, Gummibärchen genascht zu haben, die ein Viertklässler mit in die Schule brachte, um sie mit seinen Freunden zu teilen. Die Süßigkeiten soll der Knirps zu Hause gefunden haben.

Dann der Schock: Wie ein Schnelltest ergab, waren die Gummibärchen offenbar mit der Horror-Droge Fentanyl versetzt. Eine 26-Jährige und ein 50-Jähriger wurden noch am selben Tag festgenommen. Im Haus der Verdächtigen fanden die Ermittler reichlich Rauschgift und eine Schusswaffe.

Die Kinder konnten das Krankenhaus inzwischen verlassen.