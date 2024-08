Etwas mehr als Eigenbedarf: Polizei stellt 150 Kilogramm Marihuana sicher

Nürnberg - Da hat die Polizei mal ordentlich abgegrast: Die Beamten stellten im Zuge umfangreicher Ermittlungen in Nürnberg illegale Drogen sicher. Darunter fast 150 Kilogramm Marihuana. Drei tatverdächtige Männer und eine Frau sitzen in Untersuchungshaft.

Staatsanwalt Philipp Roggenhofer (l.) und Kriminalhauptkommissarin Hartje freuen sich über unter anderem rund 150 Kilo sichergestelltes Marihuana. © Polizeipräsidium Mittelfranken

Auf der Straße hätten sie – zusammen mit den ebenfalls beschlagnahmten 17 Kilogramm Methamphetamin aus der "Bunkerwohnung" – nach Schätzungen der Beamten wohl mehreren Millionen Euro umsetzen können.

Zwar ist der Eigenanbau von Cannabis inzwischen legalisiert, doch da vielen Menschen hierfür die Möglichkeiten fehlen und sich die bayerische Staatsregierung viel Zeit bei der Genehmigung der nun erlaubten Anbauvereinigungen lässt, kann der Schwarzmarkt entsprechend weiter florieren.

Das wollten die vier Beschuldigten wohl noch ausnutzen. Die seit Wochen ermittelnden Beamten hat nach eigenen Angaben Informationen über ein anstehendes illegales Drogengeschäft.

"Zu der geplanten Übergabe einer größeren Menge Methamphetamin auf einem Discounterparkplatz erschienen am Montagnachmittag letzter Woche eine 36-jährige Frau sowie ein 27-jähriger Mann", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Freitag.

"Einsatzkräfte des Rauschgifteinsatzkommandos (REK) Nordbayern des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) nahmen die beiden Tatverdächtigen an Ort und Stelle fest, nachdem knapp ein Kilogramm Methamphetamin seinen Besitzer wechselte."