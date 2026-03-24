Frau schmuggelt halbes Kilo Drogen - In ihrer Damenbinde

Addis Abeba (Äthiopien) - Für eine Frau, die von Afrika aus auf die Philippinen fliegen wollte, endete die Reise am Flughafen in Äthiopien. Der Grund: In ihrer Damenbinde wurde eine brisante Entdeckung gemacht.

Mukisa Setella wurde am Bole-Flughafen mit einem halben Kilo Kokain erwischt. © Bildmontage/ National Intelligence and Security Service (NISS)

Die Frau, die als Mukisa Setella aus Uganda identifiziert worden war, war eigentlich auf dem Weg aus Lilongwe (Malawi) in die philippinische Hauptstadt Manila.

Als sie sich dann beim Umsteigen auf dem Flughafen in Addis Abeba einer Sicherheitskontrolle unterziehen musste, fand man bei ihr rund 500 Gramm Kokain.

Die Drogen waren laut dem örtlichen National Intelligence and Security Service (NISS) in kleine Einzelportionen verpackt gewesen. Laut Need To Know wollte Setella die verbotene Ware in einer Damenbinde versteckt außer Landes schmuggeln.

Nachdem dieser Plan gescheitert war, wurde sie an die äthiopische Bundespolizei übergeben. Die Spezialeinheit zur Bekämpfung von Drogenkriminalität und zur Bekämpfung von Hochrisikofällen hat nun die Ermittlungen übernommen.

Die Experten bezeichnen den Flughafen in Addis Abeba als wichtigen Knotenpunkt, wenn es um illegalen Handel geht. Erst in der vergangenen Woche wurden über vier Kilogramm Kokain entdeckt.