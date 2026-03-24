Frau schmuggelt halbes Kilo Drogen - In ihrer Damenbinde
Addis Abeba (Äthiopien) - Für eine Frau, die von Afrika aus auf die Philippinen fliegen wollte, endete die Reise am Flughafen in Äthiopien. Der Grund: In ihrer Damenbinde wurde eine brisante Entdeckung gemacht.
Die Frau, die als Mukisa Setella aus Uganda identifiziert worden war, war eigentlich auf dem Weg aus Lilongwe (Malawi) in die philippinische Hauptstadt Manila.
Als sie sich dann beim Umsteigen auf dem Flughafen in Addis Abeba einer Sicherheitskontrolle unterziehen musste, fand man bei ihr rund 500 Gramm Kokain.
Die Drogen waren laut dem örtlichen National Intelligence and Security Service (NISS) in kleine Einzelportionen verpackt gewesen. Laut Need To Know wollte Setella die verbotene Ware in einer Damenbinde versteckt außer Landes schmuggeln.
Nachdem dieser Plan gescheitert war, wurde sie an die äthiopische Bundespolizei übergeben. Die Spezialeinheit zur Bekämpfung von Drogenkriminalität und zur Bekämpfung von Hochrisikofällen hat nun die Ermittlungen übernommen.
Die Experten bezeichnen den Flughafen in Addis Abeba als wichtigen Knotenpunkt, wenn es um illegalen Handel geht. Erst in der vergangenen Woche wurden über vier Kilogramm Kokain entdeckt.
Polizeifotos von Krimineller amüsieren das Netz
Auf den Bildern des NISS sieht man die ugandische Staatsangehörige in einer etwas seltsamen Pose vor den sichergestellten Kokain-Päckchen knien. Im Netz löste das Foto ziemliche Belustigung aus: "Warum lassen die sie so mit den Drogen posieren? 😂", fragt ein User amüsiert.
Ein anderer bezeichnet Mukisa als "knallharte Tante".
Titelfoto: Bildmontage/ National Intelligence and Security Service (NISS)