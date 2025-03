Gastronom verhaftet: Frauen schleusen Drogen in ihrer Vagina

In seinem Haus fanden die Ermittler anschließend 42,9 Gramm Kokain und insgesamt 28.000 Euro an Bargeld.

Weil sie bei den Zollkontrollen nicht auffliegen wollten, beschlossen die drei Frauen, sich die Drogenpakete, welche um die 300 Gramm wogen, in ihre Vagina einzuführen. Tatsächlich gelang es ihnen, nicht aufzufliegen und so die Drogen in die österreichische Hauptstadt zu bringen.

Der 37-Jährige zeigte sich vor dem Wiener Landesgericht geständig. So gab er zu, Drogen in Österreich verkauft zu haben, jedoch leugnete er die Menge an Drogen, die er in der Zeit verkauft haben soll.

Zusätzlich ergänzte sein Rechtsanwalt Zaid Rauf: "Die Art und Weise des Transports hat mein Mandant nicht veranlasst." Das Landesgericht entschied sich anschließend dazu, den Familienvater zu 20 Monaten in Haft zu verurteilen.

Durch das sogenannte "Bodypacking" haben sich die drei Frauen in große Gefahr begeben, vor allem, weil die Pakete in ihren Körpern hätten aufplatzen können.