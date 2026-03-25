"Legal Highs"? Diese Gefahr steckt wirklich hinter Designerdrogen

München - Designerdrogen haben sich in Bayern ihren festen Platz unter den Rauschmitteln erobert. Fachleute des Landeskriminalamtes gehen davon aus, dass die Beliebtheit der leicht zugänglichen Mittel in den nächsten Jahren weiter steigen wird.

Reagenzgläser gefüllt mit neuen psychoaktiven Substanzen, auch Legal Highs genannt, stehen in einem Labor. © Christoph Schmidt/dpa

Darauf deuten nicht nur die blanken Zahlen, sondern auch bestimmte Entwicklungen hin, wie eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erläuterte. Doch worum genau handelt es sich bei diesen Drogen eigentlich - und wie ist die Lage im Freistaat?

Designerdrogen werden synthetisch hergestellt und ähneln in ihrer psychoaktiven Wirkung herkömmlichen Drogen, indem sie die Wirkung etwa von Cannabis, Ecstasy oder Amphetaminen imitieren.

"Jedoch achten die Hersteller akribisch darauf, dass die einzelnen Inhaltsstoffe nicht ausdrücklich verboten sind - daher das irreführende Synonym 'Legal Highs' (legale Rauschmittel)", wie die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) erläutert.

Die Substanzmischungen werden in der Regel unter Fantasienamen zweckentfremdet als Fertigprodukte wie Badesalze, Düngerpillen oder Kräutermischungen angeboten. Oft dienen pflanzliche Grundstoffe als Träger für synthetische Substanzen.

Unter den offiziellen Oberbegriff "Neue psychoaktive Stoffe (NpS)" fallen auch die sogenannten Forschungschemikalien - leicht veränderte Produkte aus der Pharmaforschung, die meist als Einzelsubstanzen konsumiert werden.